«Президент, естественно, объяснил, что происходит». Путин на закрытой встрече с бизнесменами рассказал о геополитической ситуации

Владимир Путин провел за закрытыми дверями переговоры с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей.

«На закрытой встрече обсуждалась геополитика много. Президент рассказывал о геополитике. Александра Николаевича Шохина (главу РСПП. – Прим. ред.) возбудили взаимоотношения России с Венесуэлой, Израилем и Японией. Ну и президент, естественно, объяснил, что происходит», – поделился с РИА Новости своими впечатлениями от произошедшего основной владелец НЛМК Владимир Лисин.

Он рассказал, что долги Каракаса перед Россией на встрече не обсуждались. Лисин в беседе с журналистами также отметил, что санкциям большое внимание уделено не было.

Александр Шохин также приоткрыл завесу тайны, что же обсуждалось на переговорах с президентом. Агентству ТАСС он заявил, что дела американского инвестора Майкла Калви на повестке дня не было, однако глава государства уделил внимание «нормализации процессуального и правоохранительного давления на бизнес».