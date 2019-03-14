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Общество
14.03.2019 16:40
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Фотошоп монумента «Родина-мать зовет!» суд в Волгограде оценил в 200 тысяч рублей. Прокуратура просила отправить оппозиционера Волкова на работы

Координатор штаба Навального Алексей Волков за публичную реабилитацию нацизма приговорен к штрафу в 200 тысяч рублей. Приговор вынес Волгоградский областной суд.

Как рассказал «Фонтанке» Волков, сторона обвинения просила для него 9 месяцев исправительных работ с перечислением в бюджет 15% дохода, однако судья Игорь Ткаченко к мнению прокурора не прислушался. Оппозиционер и его защитники штраф платить не намерены, приговор будет обжалован.  

Уголовное дело по статье 354.1 было возбуждено в апреле 2017 года, после того как в соцсетях от имени штаба Навального в Волгограде появилась картинка с изображением монумента «Родина-мать зовет!»: в фоторедакторе памятнику сделали зеленое лицо и руку. Пользователи были возмущены публикацией, вскоре ее удалили, а оппозиционеры принесли извинения. 

«В результате умышленных действий Волкова А.А., которые сопровождались публичным распространением графического изображения, оскверняющего символ воинской славы России – скульптуры «Родина-мать зовёт!», оно было просмотрено пользователями сети «Интернет» не менее 1000 раз», – сказано в материалах дела. 

Осенью 2017 года процесс уже доходил до судебной стадии, однако дело вернули на доследование, так как памятник расположен на месте воинского захоронения, что вину Волкова, решил судья, может увеличить. Ко второму кругу квалификация не изменилась. 

Как рассказывает осужденный, в процессе следователю был необходим протокол осмотра места преступления. «Он с помощником поехал осматривать Родину-мать, вдруг её действительно покрасили», – пишет Волков. Он также добавил, что доследственная проверка была инициирована лично главой СК Александром Бастрыкиным. «Документ с его подписью есть в материалах дела», – уверяет оппозиционер. 

Первоначально, как ранее писала «Фонтанка», Волкова ограничили подпиской о невыезде, однако после поездки из Волгограда в Москву меру пресечения поменяли на домашний арест. Для этого прописанному в Петербурге фигуранту пришлось ехать в Северную столицу. Необходимость его присутствия на заседаниях вскоре вновь изменила меру на подписку.

 

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