Volkswagen отложил премьеру нового Golf. У него не готов «цифровой кокпит»

Volkswagen откладывает до следующего года выпуск нового поколения самого продаваемого в Европе автомобиля – хетчбэка VW Golf, поскольку не успевает закончить отработку всех его передовых функций.

Чтобы не отстать от конкурентов, Volkswagen разрабатывает для нового Golf «полностью цифровой кокпит» (место для пилота), пишет Automotive News Europe. Подобный функционал уже имеют Mercedes-Benz A-Class и BMW 1 Series, что повышает их привлекательность для покупателей, все более предпочитающих «подключенные» автомобили с большим набором цифровых функций.

Однако у VW возникли «некоторые технические проблемы», которые необходимо устранить прежде, чем Golf можно будет запустить в продажу. Проблемы эти появились, по словам представителей «Фольксвагена», из-за «продвинутой природы его технологии». В результате премьера нового «Гольфа» перенесена на начало следующего года.

Новый Golf, как говорят в компании, «должен перенести WV в эру полностью подключенных автомобилей с расширенными функциями автономного вождения». У него будет больше программного обеспечения, чем когда-либо прежде. Он будет постоянно подключен к Интернету, а его «цифровой кокпит» в дорогих комплектациях вообще обойдется без физических кнопок и переключателей, вместо этого все управление сосредоточится на сенсорных экранах.

Фото: Volkswagen

Представить новый Golf изначально планировалось на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года, одновременно с электрическим хетчбэком I.D., первой моделью в новой линейке электромобилей для массового рынка. Теперь эти планы изменились, и I.D. будет дебютировать во Франкфурте в одиночку.

Презентация «Гольфа», скорее всего, пройдет уже после франкфуртской выставки, на специальном мероприятии для прессы. При этом продажи специально задержат до начала 2020 года, чтобы не выпускать новинку перед Рождеством, когда люди традиционно меньше интересуются автомобилями.