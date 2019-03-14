Подавляющее большинство крымчан поддерживают присоединение к России спустя пять лет

Почти 90% жителей полуострова поддерживают то, что они стали гражданами РФ. Негативно к тому, что Крым стал частью России, относятся лишь 3% респондентов.

«Отношение к воссоединению Крыма с Российской Федерацией сохраняется однозначно позитивным: 89% проголосовали бы на референдуме за воссоединение Крыма с Россией, если бы он проводился в ближайшее воскресенье, 93% в целом положительно оценивают воссоединение», – такие данные 14 марта приводятся в опросе ВЦИОМ.

Более 70% опрошенных посчитали, что присоединение к России позитивно сказалось на их жизни. «Положительные последствия жители Республики Крым видят прежде всего в улучшении жизни и материального положения (30%), обеспечении мира на территории республики (20%). А для каждого десятого (10%) осуществилась мечта жить в России», – указывается в отчете. При этом 75% респондентов довольны положением дел в республике.

Уровень негативных настроений среди крымчан оценен социологами как «минимальный».