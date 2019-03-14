Гонщицу на «Мерседесе», устроившую «шашечки» на Невском, отчислили из вуза за неуплату

В Северо-Западном институте управления РАНХиГС заявили, что 21-летняя водительница белоснежнего «Мерседеса» Ирина, прославившаяся «шашечками» на Невском, более не имеет к их вузу отношения, хоть в интервью «Фонтанке» и утверждала обратное.

В институте 14 марта заявили, что девушка действительно с 1 сентября 2015 года по 1 февраля 2017 года обучалась на факультете таможенного администрирования и безопасности по заочной форме обучения. Однако приказом от 28 февраля 2018 года была отчислена «в связи с расторжением договора об оказании платных образовательных услуг по неуважительной причине (просрочка оплаты стоимости обучения)». Сама Ирина на это заявила «Фонтанке», что документы из вуза не забирала и планирует восстанавливаться.

В том же интервью девушка рассказывала, что её «Мерседес» сгорел, а еще что она заработала на машину с помощью криптовалюты. Говорила про обеспеченных родителей и угрозы неких недоброжелателей-завистников. Точно можно лишь сказать, что её оштрафовали за нарушение ПДД – эту информацию подтвердили в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Фото: из личного архива героини