Российский МИД обвинил США в разрушении сотрудничества РФ и других стран

Внешнеполитическое ведомство РФ раскритиковало проект американского бюджета на 2020 год, где 500 миллионов долларов предусмотрено на борьбу с влиянием России.

«Налицо очередной яркий пример реализации политики недобросовестной конкуренции, когда американцы открыто ведут дело к разрушению нашего взаимовыгодного сотрудничества с партнёрами в экономической, энергетической областях и по линии военно-технического сотрудничества, продвигая вместо них свои компании», – сообщается 14 марта в заявлении на сайте МИДа.

При этом дипломаты не удивлены такому подходу американской стороны, которая ежегодно выделяет средства для увеличения влияния в Восточной Европе и бывших советских республиках. Внешнеполитическое ведомство РФ призвало граждан Америки поинтересоваться у властей эффективностью трат на «откровенно фальшивые идеи».

«Вашингтон использует всевозможные предлоги для оправдания своих активных попыток ослабить влияние России на мировой арене и переориентировать другие страны на сотрудничество с США», – резюмировали в министерстве.