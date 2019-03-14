Петербуржцы задерживаются на пути домой из Вьетнама. В Екатеринбурге их пересадят на другой самолет

На несколько часов задерживается рейс в Петербург из вьетнамского Нячанга. Самолет сел в аэропорту Кольцово на дозаправку, но дальше он не полетит.

Как рассказали «Фонтанке» днем 14 марта читатели, в Екатеринбурге борт авиакомпании AzurAir сел в 12:30 по Москве, посадку члены экипажа объяснили необходимостью дозаправки. Однако спустя примерно полтора часа пассажиров попросили забрать багаж, так как самолет, на котором они отправились домой из Нячанга, дальше не полетит.

Представители авиакомпании рассказали нашему корреспонденту, что самолет действительно сел на дозаправку, а в процессе технического обслуживания была обнаружена небольшая неисправность. Пассажиров отправят в Петербург другим бортом AzurAir, который уже готов к вылету. В ближайшее время, отметили в авиакомпании, начнется регистрация на рейс, процесс затягивается из-за того, что предыдущий перелет был международным, и теперь необходимо пройти таможенные процедуры.

На онлайн-табло Кольцово время вылета рейса ZF7844 стоит на шесть часов вечера (четыре часа по Москве). Пассажиры отмечают, что регистрация еще не началась, и, вероятнее всего, вылет вновь будет отложен.