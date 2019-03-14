Петербуржец арендовал частный BMW X5 и продал его, обманув сотрудника автомагазина

В Петербурге вынесли приговор рецидивисту, который лишил владельца машины под предлогом аренды. Иномарку он продал, втемную использовав для этого сотрудника автомобильного магазина.

Как сообщает 14 марта пресс-служба прокуратуры Петербурга, в 2014 году подсудимый сговорился с неизвестным, чтобы совершить преступление. Он заключил с потерпевшим устный бессрочный договор аренды BMW X5 стоимостью 2,9 миллиона рублей, по которому должен был каждый месяц выплачивать арендную плату в 100 тысяч рублей наличными. Однако, получив машину, документы и второй комплект ключей, он с подельником продал БМВ за 2,2 миллиона рублей, используя сотрудника ООО «Авто-Прайм», который ничего не знал об их преступном замысле.

В ходе следствия подсудимый полностью признал вину. Кировский районный суд Петербурга признал его виновным по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере) и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.