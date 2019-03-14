МИД Швеции вызвал посла России. Из-за шпионского скандала из страны могут выслать российского дипломата

Шведское внешнеполитическое ведомство обсудило с главой российской дипмиссии поведение одного из сотрудников, которого шведские СМИ связывают с обвиняемым в шпионаже «российским агентом».

«Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла России из-за деятельности дипломата», – подтвердил «Фонтанке» 14 марта пресс-секретарь Вильгельм Ренквист.

Во внешнеполитическом ведомстве не смогли детально рассказать о содержании диалога с Виктором Татаринцевым, отметив лишь, что вопросом одного из российских дипломатов занимаются спецслужбы королевства. «Министерство находится в тесном контакте со шведской службой безопасности по этому вопросу», – заверил Ренквист.

По данным местного издания Dagens Nyheter, на переговорах обсуждалась возможность того, что 47-летний работник российской дипмиссии может покинуть страну. Его якобы подозревают в том, что он имел контакты с 45-летним шведским инженером, задержанным ранее за шпионаж. Его считают «агентом российской разведки». Источник в правоохранительных органах сообщил журналистам, что российский дипломат и швед якобы встречались в ресторане в Стокгольме. Подозреваемый в шпионаже в пользу России гражданин королевства «был завербован агентом российской разведки, работавшим под дипломатическим прикрытием».

В представленном 14 марта отчете полиции безопасности страны Sapo, как передает издание Aftonbladet, говорилось о том, что под дипломатическим прикрытием в Швеции якобы могут находиться сотрудники разведки. «В последние годы мы видели прежде всего то, что Россия развивает способность активно и скрытно влиять на другие государства», – уточнил сотрудник службы безопасности Клас Фриберг.

Напомним, что в декабре прошлого года Россия приняла решение выслать пресс-атташе посольства королевства в Москве Калле Книивиля. В МИД Швеции посчитали, что это сделано из-за отказа в визах двум россиянам.

Официальный представитель Службы внешней разведки России Сергей Иванов заявил РИА Новости, что ведомство не будет комментировать сообщения шведских СМИ о якобы готовящейся высылке российского дипломата.