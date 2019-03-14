«Получил серьезные повреждения». Лайнер А-320 столкнулся со спецмашиной в аэропорту Ноябрьска

Спецмашина во время противообледенительной обработки столкнулась с самолетом авиакомпании «Ямал» в аэропорту Ноябрьска. Никто из пассажиров не пострадал, сообщается на официальном сайте авиакомпании.

«14 марта при подготовке к вылету воздушного судна Airbus А-320 авиакомпании "Ямал" по маршруту Ноябрьск – Уфа специалисты Ноябрьского филиала АО "Аэропорт Сургут" осуществляли противообледенительную обработку самолета с использованием специальной автомашины. <…> В процессе обработки самолета водитель автомашины не справился с управлением и столкнулся с воздушным судном», – говорится в сообщении.

Самолет получил серьезные повреждения. На его борту в момент столкновения находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. Они не пострадали.

Пассажирам предоставили резервное воздушное судно, прибывшее из Тюмени.