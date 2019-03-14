«Ленстройтрест» приступил к активной фазе строительства детского сада в «Юттери»

ЗАО «Ленстройтрест»

На строительной площадке финского городка «Юттери», который возводится застройщиком «Ленстройтрест» в Колпинском районе Санкт-Петербурга, завершается устройство монолитного каркаса здания детского сада.

В ближайшее время на объекте начнется облицовка фасадов, возведение внутренних перегородок, установка оконных конструкций и инженерного оборудования. Окончание строительно-монтажных работ намечено на август 2019 года.

Детский сад в виде сказочного замка сможет принять до 120 малышей. В трехэтажном здании площадью 3200 кв. м будут оборудованы 6 групп для детей разного возраста. Помимо групповых комнат, в каждой из которых будет своя раздевалка, туалет, спальня и буфетная зоны, в дошкольном учреждении будут располагаться залы для музыкальных занятий и физкультуры, бассейн, кухня и прачечная.

На прилегающей к садику территории предусмотрены помещение, где родители смогут оставлять коляски и санки. Прогулочная зона будет оснащена теневыми навесами. Для безопасности малышей в детском учреждении установят систему видеонаблюдения.

«Детский сад в финском квартале «Юттери» готов наполовину. На следующей неделе на строительной площадке будет демонтирован кран. Уже определены подрядчики по установке оконных конструкций, инженерного и сантехнического оборудования, а также кровельным работам. Скоро садик начнет активно расти и преображаться – на смену бетонной монолитной коробке придут яркие фасады, начнется прокладка наружных и внутренних инженерных сетей. В августе мы завершим все строительно-монтажные, отделочные и пуско-наладочные работы. Прилегающая территория будет благоустроена – здесь появятся детские площадки, будут высажены кустарники, оборудованы газоны и цветники. Уверен, что наш детский сад порадует и детей, и родителей», – комментирует Артем Орешко, директор по строительству АО «Ленстройтрест».

Напомним, что жилой квартал «Юттери» возводится в Колпинском районе Санкт-Петербурга по проекту финского архитектора Юкки Тикканена. Комплекс будет состоять из десяти малоэтажных домов. Первые четыре корпуса уже сданы и заселены. В настоящий момент ГК «Ленстройтрест» продолжает строительство домов третьей и четвертой очереди. В марте 2018 года началось возведение детского сада.

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ЖК ЮТТЕРИ, застройщик ООО "ЛСТ Проджект", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/yutteri/