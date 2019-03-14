Первая в России попытка продать санированный банк с торгов провалилась. Покупатели не пришли

Центробанк признал провал первой в России попытки продать с торгов санированный банк. Акциями Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), при стартовой цене в 9,8 млрд рублей, интересовались три покупателя.

«Открытый аукцион по реализации принадлежащих Банку России акций Азиатско-Тихоокеанского банка признан несостоявшимся в связи с тем, что из двух допущенных к аукциону участников фактически ни один не принял участие в торгах», – сообщили 14 марта в пресс-службе Банка России.

И добавили, что теперь продажа банка переносится на 2020 год. А до этого момента банк продолжит работу в прежнем режиме под управлением временной администрации, функции которой возложены на ООО «УК ФКБС». Учитывая затянувшийся период неопределенности, в АТБ решили сформировать постоянные органы управления, под руководством которых может быть определена стратегия развития бизнеса кредитного учреждения.