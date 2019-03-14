Валентина Матвиенко посмеялась над тем, что россиян по законам Клишаса можно штрафовать, как за критику власти, так и за похвалу

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко признала, что граждане России принадлежат к «креативнейшему» народу. Председатель верхней палаты Федерального собрания РФ высоко оценила шутку из Интернета про нашумевшие законопроекты Андрея Клишаса о фейковых новостях и неуважении к властям.

«У нас не только умные ученые, эксперты, народ талантливейший, умнейший, креативнейший. Вчера только приняли законы Клишаса, а сегодня уже новые мемы: покритикуешь власть – подпадешь под закон об оскорблении власти, похвалишь власть – подпадешь под закон о фейковых новостях. И так, и так наказание», – смеясь, заметила Матвиенко на заседании научно-экспертного совета при председателе СФ, сообщает 14 марта ТАСС.

После этого бывший губернатор Санкт-Петербурга обратилась к главе комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрею Клишасу. «Андрей Александрович, народ не дремлет», – добавила Матвиенко. О реакции Клишаса не сообщается. Однако ранее законодатель заявлял в интервью «Фонтанке», что, если административная ответственность за недостоверную информацию и «явное неуважение к властям» не сработает, он будет готов предложить ввести ответственность уголовную.

Совет Федерации накануне одобрил нашумевшие законопроекты о внесудебных блокировках сетевых ресурсов за фейковые новости и штрафах за «явное неуважение у властям». Группа писателей и журналистов называет происходящее установлением в стране «прямой цензуры» и призывает коллег «участвовать в законном гражданском противодействии антиконституционным решениям». Бывшие чиновники уверены, что за неуважение к власти нужно наказывать саму власть.

Исследователь истории цензуры в России профессор Геннадий Жирков рассказал «Фонтанке», что цензура в России была всегда, а закон о фейках необходим только при условии включения суда в цепочку принятия решений.