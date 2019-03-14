У НАТО нет единой позиции по «Северном потоку-2»

Генеральный секретарь Североатлантического альянса заверил, что страны – члены военного блока не сформировали общего мнения по поводу проекта российского газопровода.

«НАТО не имеет позиции по "Северному потоку-2". Как я уже заявил, союзники придерживаются разных взглядов по этому вопросу», – заверил 14 марта генсек организации Йенс Столтенберг во время пресс-конференции.

Депутаты Европарламента ранее подавляющим большинством голосов приняли резолюцию об отношении ЕС к России, которая предусматривает остановку реализации проекта «Северный поток-2». По мнению еврочиновников, это увеличит зависимость Евросоюза от поставок газа из России.

Ожидается, что газопровод «Северный поток-2» начнут эксплуатировать в начале 2020 года. Его проектная мощность – 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость строительства оценивается в € 9,5 млрд. Газопровод проходит через территориальные воды России и Германии и исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Германия и Финляндия уже выдали все необходимые разрешения по проекту.

Эксперт по нефтегазовому рынку, партнёр компании RusEnergy Михаил Крутихин рассказал "Фонтанке", что на данный момент способов добиться отказа ЕС от "Северного потока-2" не существует.