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Общество
14.03.2019 15:09
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Совет по правам человека при Путине выступил против уголовного преследования псковского «Яблока» за призыв к избирателям голосовать «за всех»

Президентский Совет по развитию институтов гражданского общества и правам человека провёл экспертизу уголовного дела в отношении псковского «Яблока» и пришёл к выводу, что «для возбуждения уголовного дела основания отсутствуют». Об этом сообщает сайт СПЧ 14 марта.

Уголовное дело по статье 141 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав. – Прим. ред.) было возбуждено в сентябре 2018 года, за три дня до выборов главы региона, после того, как яблочники призвали избирателей ставить в бюллетенях кресты напротив каждого кандидата. Кандидат от «Яблока» снялся с выборов. В партии объясняли это решение угрозами в адрес коллеги, который является главой одного из районов Псковской области. Выборы выиграл кандидат от «Единой России» – на тот момент врио главы региона Михаил Ведерников.

После утраты своего кандидата яблочники выпустили листовку «Недействительным выборам – недействительный бюллетень» и записали видеообращение  к избирателям.

«У избирателей, кандидатов и политических партий есть право выражать и такую позицию – независимо от того, есть ли в избирательном бюллетене графа «против всех». Иное означало бы умаление прав граждан на выражение своей воли в отношении предложенных им кандидатур в ходе избирательной кампании», – пишут члены президентского Совета по правам человека и ссылаются на постановление Конституционного суда РФ 2005 года, где сказано, что граждане вправе склонять избирателей «к голосованию за или против конкретных кандидатов, либо к выражению негативного отношения ко всем участвующим в выборах кандидатам».

Экспертное заключение СПЧ гласит, что призыв проставления отметок за всех кандидатов в избирательном бюллетене «ни в каком случае не мог препятствовать осуществлению гражданами своих избирательных прав», поскольку «чтобы исполнить данный призыв, избиратель должен был прийти на избирательный участок, получить в установленном порядке бюллетень и проголосовать. Никогда данная форма агитации не рассматривалась в качестве основания для возбуждения уголовного дела – в силу очевидного несоответствия данных действий признакам состава преступления, предусмотренного статьей 141 УК РФ».

Совет по правам человека указал на то, что аналогичные призывы использовали участники выборов и в других регионах России, в том числе в Москве. Движение в защиту прав избирателей «Голос», которое ранее обратилось в ЦИК и Генпрокуратуру с требованием проверить законность призыва оппозиционеров голосовать «за всех», также указывало на аналогичный призыв мэра Москвы Сергея Собянина к избирателям. Однако слова Собянина не вызвали претензий правоохранительных органов.

В феврале следователи провели обыск в рабочем кабинете лидера псковского «Яблока» – депутата областного собрания Льва Шлосберга.

В конце февраля Шлосберг сообщил об анонимных угрозах расправы. «Заказчики уголовного дела против псковского «Яблока» и люди, отправившие человека с угрозами к нашим дверям, – это одни и те же люди», – заявлял тогда Шлосберг «Фонтанке».

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