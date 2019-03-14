«Яндекс» заявил о DNS-атаке, совпавшей с митингом против изоляции Интернета. Причиной стала уязвимость в реестре Роскомнадзора

Несколько крупных интернет-компаний сообщили о масштабной сетевой атаке на собственные ресурсы. Хакерам удалось вмешаться в работу сайтов благодаря уязвимости в системе блокировок Роскомнадзора.

Как сообщает 14 марта РБК, злоумышленники провели ряд DNS-атак, приписав IP-адреса незапрещённых сайтов к доменам запрещённых страниц. В итоге несколько некрупных операторов заблокировали ряд адресов «Яндекса». Операторы с большими возможностями пропускали трафик через систему глубокой фильтрации, что привело к снижению скорости доступа.

Атаки начались 10 марта и совпали с митингом против изоляции Интернета, однако в «Яндексе» события не связывают. Более того, там не считают произошедшее атакой.

«Это не атака, а эксплуатация существующих недостатков в механизме применения списка блокировок», — сказали в пресс-службе компании.

Также, пишет РБК, хакеры покушались на ресурс этого СМИ.