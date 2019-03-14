В Петербурге суд разрешил «ВКонтакте» разглашать полиции данные пользователей. Соцсеть использует для этого особые программы

Суд в Петербурге отказался морально удовлетворить сторонницу штаба Навального Лилию Чанышеву. Она хотела получить от «ВКонтакте» 100 тысяч рублей за свои персональные данные, без её ведома оказавшиеся в распоряжении полиции.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, 14 марта Смольнинский районный суд рассмотрел иск Чанышевой и отказал в полном объёме. Процесс прошёл в закрытом режиме по настоянию ответчика.

Секретность объясняется тонкостями сотрудничества «ВКонтакте» и органов госвласти, на которые представитель ответчика Клименко сослался в ходатайстве. Как следует из документа, опубликованного главой международной правозащитной группы «Агора» Павлом Чиковым, «ВКонтакте» применяет технологии и программы собственной разработки, которые «используют в рамках взаимодействия с органами государственной власти, в том числе по запросам сведений о запросах персональных данных пользователей сайта».

Судья Каринэ Голикова разрешила соцсети не раскрывать перед публикой коммерческую тайну и закрыла процесс. Дело, за которое в Смольнинском суде взялись по распоряжению Горсуда, рассмотрели за полчаса. «Следующие иски на подходе. Готовим группу», – пообещал Чиков.

Сотрудница уфимского штаба Алексея Навального Лилия Чанышева обратилась в суд в октябре прошлого года. Она настаивает, что «ВКонтакте» передали ее личную информацию заместителю начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Башкирии Газимуллину после его письма в социальную сеть. При этом полицейский, в производстве которого не было никаких материалов на Чанышеву, передал данные о ней Роскомнадзору. «ВКонтакте» утверждает, что всё взаимодействие с правоохранительными органами проходит исключительно по закону.