Около 20% всех сделок ГК «Полис Групп» проходят по электронной регистрации

СК «Полис Групп»

Почти 20% всех сделок по покупке жилья в портфеле «Полис Групп» заключаются с применением электронной регистрации.

Напомним, по итогам 2018 года продажи ГК «Полис Групп» составили около 180 000 кв. м жилья – 6052 квартиры.

Компания «Полис Групп» в 2016 году стала первой в Петербурге и третьей по России компанией, которая опробовала технологию электронной регистрации, подключившись к проекту Росреестра и Сбербанка по электронной регистрации Договора долевого участия в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. За два года компания нарастила объем электронного оборота по сделкам практически в 10 раз.

Электронная регистрация договора долевого участия – стала прорывом в сфере предоставления государственных услуг. Процедура упростила процесс и сократила время на передачу и получение документов из Росреестра.

«Ранее, от момента подписания договора с клиентом до фактической его регистрации проходило в среднем от 10 до 30 дней. При электронной регистрации сроки получения услуги сократились до 1-2 дней», – рассказывает руководитель Отдела регистрации договоров ООО «АН «Полис» Марина Чертовская.

Основные плюсы электронной регистрации:

Отправка документов в Росреестр осуществляется в день подписания договора;

Процедура подачи заявки в Росреестр занимает в среднем 5-7 минут;

Расходы на оплату Госпошлины берет на себя застройщик;

Зарегистрированный договор приходит клиенту в электронном виде на электронную почту.

Напомним, что ранее услуга электронной регистрации была доступна только для объектов вторичного рынка. С 2016 года сервис внедрили и на первичном рынке.

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