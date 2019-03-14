НАК сообщил о ликвидации двух сторонников запрещенного ИГ на Ставрополье

//nac.gov.ru/

Двое уроженцев Волгоградской области убиты в ходе перестрелки с силовиками в Ставропольском крае. Национальный антитеррористический комитет заявляет, что россияне были боевиками, которые приехали в чужой регион для совершения теракта.

Операция прошла в ночь на 14 марта в Шпаковском районе, близ хутора Балки. Машину, на которой передвигались волгоградцы, попытались остановить после полученной сотрудниками ФСБ информации.

«При попытке правоохранительных органов остановить подозрительный автомобиль лица, находящиеся в машине, открыли огонь из автоматического оружия, применили гранату и попытались скрыться. В ходе боеконтакта двое бандитов нейтрализованы. Их личности установлены», – говорится в заявлении НАК.

Комитет называет убитых сторонниками запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ. Они якобы приехали на Ставрополье для совершения теракта. В машине боевиков нашли оружие, боеприпасы и гранату.

Напомним, вчера НАК сообщил о ликвидации боевика в Самарской области. Там боевика брали в частном доме в селе.