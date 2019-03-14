Дом с «носом майора Ковалева» снова стал приютом для бездомных

В Петербурге дом номер 36 на Вознесенском проспекте, который попал в программу для разрушающихся исторических зданий «Аренда за рубль», вскрыли неизвестные. Доступ в здание получили бездомные и мародеры, 14 марта сообщает городское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Бесконтрольный вход в здание появляется не впервые. Распахнутые двери особняка Ф. Н. Челищева (М. В. Кольбе) активисты заметили еще в феврале 2018 года. Внутренние помещения отделаны ценными интерьерами, которые постепенно растаскивают мародеры.

Здание входит в городскую программу «Аренда за 1 рубль», в рамках которой дома продаются с торгов. Инвестор обязан восстановить объект, после чего получает право арендовать его по номинальной стоимости на 49 лет. До продажи ответственность за охрану и надзор памятника несет администрация Адмиралтейского района.

В комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников «Фонтанке» рассказали, что в октябре 2018 года в КГИОП поступил ответ от районных властей о проведении мероприятий по укреплению первого этажа от проникновений.

На торги здание под размещение гостиницы планируется выставить в течение месяца, сообщили в комитете имущественных отношений. Для их проведения не хватает только подключить дом к сетям, эти работы должно выполнить «Ленэнерго».