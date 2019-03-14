Путин: К 2024 году ставка по ипотеке в России должна быть ниже 8%

Президент России Владимир Путин 14 марта в ходе съезда РСПП заявил, что к 2024 году страна должна выйти на ставку по ипотеке ниже 8%. Трансляцию съезда вел телеканал «Россия 24».

При этом глава государства отметил, что сейчас ставка по ипотеке в стране подросла с 9,5-9,56% до 10,5-11% в среднем.

«Но надо, разумеется, уже идти туда, вниз, возвращаться. Тем более что, вот как Минэкономразвития считает… негативный эффект от поднятия НДС считается исчерпанным, поэтому вся эта макроэкономика должна влиять и на банковские ставки, на инфляцию в конечном итоге в положительном плане. Нам, безусловно, нужно вернуться к ипотеке в 8%, а к 2024 году — 7,8-7,9%. Точно ниже 8% мы должны выйти», — заявил Путин.