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Общество
14.03.2019 14:25
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Украина проведет выборы на деньги Канады

 

Власти североамериканской страны решили выделить средства для избирательного процесса в республике, а также отправить своего наблюдателя.

«Канада выделяет средства на осуществление инициатив для противодействия негативному влиянию дезинформации на украинские выборы, и с целью поддержки избирательной реформы», – цитирует  канадского министра иностранных дел Христю Фриланд телеканал TVO.

Деньги подготовлены как на предстоящие в конце марта президентские выборы, так и на парламентские. Ранее сообщалось, что на поддержку избирательной реформы на Украине будет выделено 24 миллиона долларов.

Кроме того, Канада отправит в качестве наблюдателя в Киев бывшего главу внешнеполитического ведомства Ллойда Эксуорси.

Напомним, что выборы президента Украины пройдут 31 марта. На высший пост в государстве претендуют 39 кандидатов в президенты. Новый парламент украинцам предстоит выбрать 27 октября.

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