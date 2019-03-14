Путин рассчитывает на тесное партнерство Кремля с бизнесом. Предприниматели должны помогать национальным проектам

Президент России Владимир Путин назвал бизнес «непосредственным и важнейшим» участником национальных проектов. Он также пообещал ускорить процесс написания закона о защите капиталовложений.

Об этом Путин рассказал 14 марта, выступая на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, трансляция ведется на сайте РСПП. Президент отметил, что рассчитывает на «самое тесное, результативное партнерство» бизнеса и государства в сфере национальных проектов.

Глава государства также вспомнил про законопроект о поощрении и защите капиталовложений. Он поделился знанием о том, что согласованной позиции по нему в правительстве пока нет. «По ряду положений документ кардинально новый, сложный, требующий тщательного анализа всех деталей. Тем не менее, не в ущерб его качеству нужно ускорить работу, завершить ее в максимально короткие сроки, обязательно учитывая позицию бизнеса и деловых объединений», – добавил президент.

Поддержать бизнес Путин обещал в своем ежегодном обращении к Федеральному собранию в конце февраля. Тогда он затронул сферу уголовных преследований по экономическим преступлениям, пообещал освободить застройщиков, которые строят соцобъекты, от налога на прибыль и НДС и переписать законы с учетом новой «технологической» реальности.