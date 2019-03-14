СМИ: «Победа» отказалась от международных рейсов из Пулково и повезет петербуржцев на черноморские курорты

Авиакомпания «Победа» больше не будет пытаться договориться с погранслужбой петербургского аэропорта Пулково, с которой конфликтовала из-за увеличения времени досмотра самолетов на международных рейсах. Об этом 14 марта газете «Коммерсантъ» рассказал знакомый с ситуацией источник.

Авиаперевозчик хотел бы жестких финансовых гарантий отсутствия задержек из-за досмотра, но погрануправление Федеральной службы безопасности настаивает, что виноваты экипажи самолетов самой компании.

Проверки погранслужбы в Пулково увеличивали разворот самолетов «Победы», рассказывает источник, со стандартных 30 минут до двух часов, что и послужило причиной отказа от зарубежных рейсов из аэропорта.

О предварительном решении закрыть международные направления авиакомпания объявила в январе, накануне открытия продаж на курортный сезон. Ранее «Победа» указывала в летнем расписании на 2019 год рейсы в Лондон, Стамбул, Жирону, Кельн, Пизу, Тбилиси.

Вместо заграницы лоукостер может предложить вылетающим из Пулково отправиться на черноморские курорты. Рейсы должны появиться из-за «освобожденных провозных емкостей», говорят в авиакомпании.

Из-за решения «Победы» самолётов в Кельн, Пизу и Жирону из Пулково этим летом не будет вовсе, рассказывали «Фонтанке» в управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы».