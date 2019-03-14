Прокуратура разрешила называть врио Беглова «действующим губернатором», сославшись на словарь Ожегова

Прокуратура Санкт-Петербурга нашла объяснение тому, что некоторые СМИ называют врио губернатора Санкт-Петербурга действующим губернатором, хотя выборы главы городской администрации состоятся только 8 сентября.

Депутат петербургского ЗакСа от партии «Яблоко» Борис Вишневский обратился в ведомство с просьбой проверить, не нарушает ли ряд СМИ федеральное законодательство, называя в своих публикация врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова действующим губернатором.

Составляя ответ депутату, в прокуратуре открыли толковый словарь.

«Слово «действующий» происходит от глагола «действовать», – отметили в прокуратуре. – А согласно словарю русского языка Ожегова С.И. глагол «действовать» означает совершать определенные действия, быть в действии. Таким образом, формулировка «действующий губернатор» означает, что данное лицо в настоящее время совершает определенные действия в качестве губернатора».

С учетом этой аргументации в прокуратуре отметили, что СМИ, использующие формулировку «действующий губернатор», не нарушают законодательство.

«Видимо, словарь Ожегова теперь источник права, – отмечает депутат Вишневский. – В моем запросе было четко написано, что называть его надо так, как положено. И как написано в указе президента – временно исполняющий обязанности. Надо ли так понимать, что теперь любой врио может уверенно называть себя «действующим» (поскольку он действует»)? На мой взгляд, это полный абсурд и попытка отмазать смольнинские СМИ». Депутат также напомнил, что, когда предыдущий градоначальник Георгий Полтавченко несколько месяцев в 2014 году перед выборами числился врио, его в СМИ не называли «действующим» губернатором.