«Оправдание терроризма» обошлось калининградскому анархисту в 300 000 рублей штрафа

Московский окружной военный суд на выездном заседании в Калининграде обязал анархиста Вячеслава Лукичёва выплатить штраф в 300 тысяч рублей. Юноша признан виновным в оправдании терроризма после взрыва в приемной архангельского управления ФСБ и освобождён в зале суда. Об этом «Медиазоне» рассказала адвокат Лукичева Мария Бонцлер.

Прокуратура просила назначить анархисту штраф в 400 тысяч рублей. Молодой человек признал вину, но от рассмотрения дела в особом порядке, т.е. без исследования доказательств, отказался.

Вячеслав Лукичёв был задержан силовиками через неделю после самоподрыва анархиста в здании Архангельского управления ФСБ – 5 ноября 2018 года. 6 ноября он был арестован. Всего через три дня расследование уголовного дела по части 2 статьи 205.2 УК было завершено.

По версии следствия, Лукичёв опубликовал в Интернете предсмертную записку подростка, устроившего взрыв, и назвал того «героем». В экспертизе текста, которая была оглашена в суде, сказано, что пост не содержал призывов к терроризму, но в нем «имело место быть оправдание политического насилия».

Адвокат анархиста ранее рассказывала, что вместе с Лукичёвым сотрудники ФСБ задержали двух его подруг. Юноша взял вину на себя, чтобы девушек отпустили.

31 октября 2018 года 17-летний подросток активировал самодельную бомбу в здании архангельского УФСБ. Сам молодой человек погиб, трое сотрудников спецслужбы пострадали. Случившееся было квалифицировано как теракт.

В настоящее время в Пскове расследуется уголовное дело в отношении журналистки Светланы Прокопьевой, которую также подозревают в «оправдании терроризма» после самоподрыва юноши в офисе ФСБ.

За высказывания Прокопьевой на 150 000 рублей было оштрафована радиостанция «Эхо Москвы в Пскове», где прозвучала колонка журналиста. На 200 000 рублей была оштрафована «Псковская лента Новостей», которая публикует распечатки эфиров местного «Эха».