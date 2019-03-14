Названы самые популярные у россиян направления из аэропорта Хельсинки

Чаще всего россияне летают через аэропорт Хельсинки-Вантаа в Париж, Дублин, Лондон, Рейкьявик и Амстердам. Из дальнемагистральных направлений у граждан РФ наиболее популярны Нью-Йорк, Токио, Чикаго, Сан-Франциско, Бангкок, Майами и Сингапур. Об этом рассказали в пресс-службе финского национального перевозчика Finnair, который 14 марта отчитался о своих финансовых результатах за 2018 год.

Выручка авиакомпании в 2018 году увеличилась на 10%, до 2,8 млрд евро, сравнительная операционная прибыль снизилась со 170 до 169 млн евро. Коэффициент загрузки кресел составил 81%, а пассажирооборот вырос на 15%.

Объём перевозок на российском рынке Finnair увеличил на 27%. В 2019 году развитие российских направлений продолжится: 31 марта запустят дополнительные рейсы, в результате чего общее количество еженедельных перелетов в Санкт-Петербург вырастет до 27 в неделю, в Москву — до 28.

Ранее сообщалось, что в 2018 году поток авиапассажиров между Петербургом и Хельсинки увеличился на 43% и что аэрохаб финской столицы вошёл в список лучших в Европе.