Пешеходов у остановки на Муринской дороге близ «Новой Охты» обезопасят светофором с кнопкой

В Красногвардейском районе Петербурга станет одним опасным пешеходным переходом меньше. У одной из автобусных остановок появится светофор.

Как сообщает 14 марта пресс-служба КРТИ Петербурга, в 2019 году около автобусной остановки «Новая» на Муринской дороге обустроят регулируемый пешеходный переход. Сейчас там есть нерегулируемый переход, однако с учетом активной застройки жилого квартала «Новая Охта» остановка общественного транспорта стала более востребована. Светофор позволит пешеходам безопасно переходить Муринскую дорогу на пути к жилому кварталу, отмечают в ведомстве.

При этом, чтобы минимизировать задержки в движении транспорта, светофор будет оборудован пешеходным вызывным устройством. Интенсивность движения транспорта на этом участке высокая, а периодичность пешеходных потоков будет связана с регулярностью движения маршруток.

Планируется, что монтировать светофоры начнут во втором квартале 2019 года, а закончат в четвертом. Сейчас ведомство решает организационные вопросы, в том числе с получением ордера Государственной административно-технической инспекции.