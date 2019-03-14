Александр Медведев договорился об обмене опытом с президентом «Барселоны»

Президент «Зенита» Александр Медведев побывал с рабочим визитом в футбольном клубе «Барселона». Как сообщает пресс-служба петербургской команды, в ходе поездки Медведев провел встречу с президентом каталонцев Жозепом Бартомеу.

Руководители обсудил перспективы сотрудничества футбольных клубов, включая развитие Академии и клубной инфраструктуры. «Президенты договорились о форматах обмена опытом и практического взаимодействия по широкому кругу вопросов», – говорится в официальном сообщении.

Отмечается, что после завершения встречи Медведев отправился в расположение «Зенита» в Испании, где сине-бело-голубые проведут в четверг, 14 марта, ответный матч с «Вильярреалом» в рамках 1/8 финала Кубка Европы. Напомним, первая встреча в Петербурге завершилась победой испанской команды со счетом 3:1.