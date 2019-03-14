Минимум 10 пострадавших машин: в Петербурге на АЗС «Газпромнефти» вместо АИ-95 заливали дизель

Петербургские автомобилисты пострадали от технического сбоя на заправке «Газпромнефть» на Краснопутиловской улице. Как они говорят, вместо 95-го бензина им в баки залили дизельное топливо.

Водители связались с «Фонтанкой» 14 марта, а сам инцидент произошёл ровно неделю назад — 7 марта, и они до сих пор ждут компенсации от заправки.

– 7 марта ехал на работу, девчонок поздравлять. Заправился, подъехал к офису. Смотрю — машина дымит, тарахтит, подтраивает. Отправил её на эвакуаторе в сервис. Техник все промыл и сказал: «У тебя там дизель». Потратил на это 20-25 тысяч рублей. На заправке признали, что у них смешались сорта топлива. Машина теряет мощность после случившегося, встал вопрос о "капиталке" мотора, – рассказал Вадим.

– Мы залили полбака. Машина еле-еле доехала до сервиса. А на заправке был дедушка, который залил полный — он прямо там остался. По моей машине 40 тысяч убытка. В «Газпроме» обещали нам все затраты погасить. Минимум 10 человек пострадавших — вместе со мной писали заявления, приезжали на заправку уже не на своих машинах, а на такси, – рассказал Сергей.

И добавил, что на место приезжал начальник территориального участка №3 управления розничных продаж Андрей Денисов. Накануне он получил от него письмо с извинениями за доставленные неудобства.

В разговоре с «Фонтанкой» Денисов сказал, что не владеет данными об общем количестве пострадавших. Но подтвердил, что водителям компенсируют потери до 7 апреля.

"7 марта на АЗС №79 произошла нештатная ситуация по вине перевозчика. Со всеми обратившимися клиентами ведется работа, будут компенсированы расходы на заправку и сервис. Приняты меры к недопущению подобных случаев в будущем", – сообщили "Фонтанке" в пресс-службе сети АЗС.