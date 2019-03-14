Кудрин призвал Россию сделать шаги для смягчения санкций. Запад должен ответить взаимностью

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что российскому руководству нужно путем переговоров добиться смягчения санкционного режима, который оказывает негативное влияние на инвестиционную привлекательность страны.

«Нам нужна доброжелательная мировая среда, нам нужно выходить на эти (иностранные. – Прим. ред.) рынки, нам нужно работать в разных юрисдикциях, и наши компании должны восприниматься как эффективные, работающие по понятным, прозрачным правилам. <...> Сегодня это не вполне достигается в силу глобальных геополитических разногласий и санкционных режимов», – цитирует 14 марта заявление Кудрина «Интерфакс».

По его словам, России необходимо решить эту проблему, в том числе путем переговоров. При этом он уверен, что Запад также должен сделать шаги навстречу российской стороне.

Кудрин считает, что для повышения темпов роста экономики необходимо консолидировать усилия всех ведомств. «Если правоохранительная система работает по своему плану, а международные институты и МИД – по своему, а МЭР старается повысить темпы роста экономики до среднемировых, тогда точно ничего не получается», – уверен глава Счетной палаты.