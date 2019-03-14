Порошенко встретили на Волыни плакатами с обвинениями в военных преступлениях

Баннер с обвинениями президента Украины Петра Порошенко в военных преступлениях и "приходе к власти на крови" вывесили в Луцке, куда глава государства должен приехать в рамках предвыборного турне по регионам страны.

"Баннер с надписью "Ты стал президентом на крови ребят из 51-й ОМБР. Чтоб скрыть твои преступления, твои генералы ее уничтожили. Волынь такого не прощает!" и более 30 метров в высоту появился в центре города на одном из зданий", – сообщает издание "Волынские новости". Там же появились баннеры "Встреть весну без пороха!" и "Дай шанс своей стране!".

Баннер провисел несколько часов, после чего был снят. Полиция задержала подозреваемого, устанавливается его личность, на месте работает следственно-оперативная группа. Тем временем стало известно, что Порошенко изменил на четверг маршрут поездки и вместо Луцка отправился в Донбасс.

51-я отдельная механизированная бригада в 2014 году одной из первых была отправлена в рамках силовой операции в Донбасс, где понесла большие потери, после чего была расформирована.

Напомним, накануне в Чернигове президента Украины встретили криками "Геть!" и "Ганьба!" ("Вон" и "позор". – Прим. ред).