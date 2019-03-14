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14.03.2019 13:09
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Север города не лишился регионального мусорного оператора. Автопарк №6 «Спецтранс» не смог отнять у МПБО-2 второй контракт

Суд отказал в иске АО «Автопарк №6 «Спецтранс» к комитету по благоустройству. Истец пытался оспорить статус ГУП МПБО-2 как регионального оператора для северной части города.

«В иске отказать полностью», говорится в решении первой инстанции, опубликованном на сайте арбитража 14 марта. Само заявление было подано в декабре 2018 года. Автопарк №6 «Спецтранс» оспаривал действия комитета при проведении торгов на оказание услуг регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами. Соответственно, оспаривался и конкурсный отбор на присвоение этого статуса, и соглашение об организации деятельности оператора.

В конце декабря 2017 года комитет по благоустройству объявил конкурс на право выполнять функции единого регионального оператора по обращению с коммунальными отходами в течение 10 лет. Город разделили  на северную и южную части, таким образом, разыгрывались два лота общей стоимостью более 80 млрд рублей. На южный лот претендовала «дочка» «Автопарка №1 "Спецтранс"» Анатолия Язева «Новый свет-ЭКО», который снизил цену с 42,1 млрд до 16,5. Оба контракта получил МПБО-2. «Новый свет-ЭКО» успешно оспорил решение по южной части в суде, кассация отменила итоги конкурса по данному лоту. На фоне этих трудностей в Госдуме приняли закон, который позволяет в том числе Санкт-Петербургу взять отсрочку для перехода на новую систему в три года. На данный момент в городе введен годичный мораторий, в течение которого на ранке действуют прежние отношения.

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