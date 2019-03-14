Происшествия
Россия запретила полеты Boeing 737 MAX в своем воздушном пространстве
Федеральное агентство воздушного транспорта России считает нецелесообразным полеты разбившейся в Эфиопии модели Boeing над территорией страны.
«Росавиация через средства авиационной связи разослала уведомление NOTAM (оперативно распространяемая информация об изменениях в правилах проведения и обеспечения полётов и аэронавигационной информации) о том, что в воздушном пространстве Российской Федерации полеты самолетов этой модификации [Boeing] до особого указания запрещены», – цитируют 14 марта заявление главы ведомства Александра Нерадько российские информагентства.
На сайте Росавиации этой информации пока нет.
Вчера, 13 марта, российское ведомство обратилось в российское представительство американского производителя авиационной техники и Федеральную авиационную администрацию США для того, чтобы получить «рекомендации по дальнейшей безопасной эксплуатации Boeing 737-8 МАХ»
Более 45 стран запретили полеты разбившейся в Эфиопии модели Boeing. Одними из последних к запрету присоединились США.
Справка:
Boeing 737 MAX 8 рухнул утром 10 марта спустя 6 минут после вылета из столицы Эфиопии, города Аддис-Абеба. Он направлялся в Найроби. На борту было 149 пассажиров, из которых трое – россияне, а также восемь членов экипажа. После трагедии от использования этой модели лайнера стали отказываться по всему миру. Африканская компания заменила Boeing 737 MAX 8 на Boeing 737-800 на единственном российском рейсе Москва – Аддис-Абеба. Кроме того, Boeing перенес презентацию нового лайнера.
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