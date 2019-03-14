Россия запретила полеты Boeing 737 MAX в своем воздушном пространстве

Федеральное агентство воздушного транспорта России считает нецелесообразным полеты разбившейся в Эфиопии модели Boeing над территорией страны.

«Росавиация через средства авиационной связи разослала уведомление NOTAM (оперативно распространяемая информация об изменениях в правилах проведения и обеспечения полётов и аэронавигационной информации) о том, что в воздушном пространстве Российской Федерации полеты самолетов этой модификации [Boeing] до особого указания запрещены», – цитируют 14 марта заявление главы ведомства Александра Нерадько российские информагентства.

На сайте Росавиации этой информации пока нет.

Вчера, 13 марта, российское ведомство обратилось в российское представительство американского производителя авиационной техники и Федеральную авиационную администрацию США для того, чтобы получить «рекомендации по дальнейшей безопасной эксплуатации Boeing 737-8 МАХ»

Более 45 стран запретили полеты разбившейся в Эфиопии модели Boeing. Одними из последних к запрету присоединились США.