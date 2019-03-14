Песков рассказал о встрече Путина с главой МИД Австрии

Президент России Владимир Путин принял главу МИД Австрии Карин Кнайсль в ходе ее визита в Россию, сообщает РИА Новости.

Об этом рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Да, я могу это подтвердить, действительно президент госпожу министра принял, действительно состоялась беседа. Обменялись мнениями и по двусторонним российско-австрийским отношениям, и, скажем так, провели краткий экскурс по всему набору нынешней международной повестки дня», — сказал он.

12 апреля в ходе переговоров в Москве с главой МИД РФ Карин Кнайсль заявила о том, что австрийский МИД принял решение о расширении количества дипломатических миссий в России. В Санкт-Петербурге появится консульство, а в Новосибирске начнет работу почетное консульство.

Накануне визита министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, на свадьбе которой летом 2018 года побывал президент России Владимир Путин, назвала российского лидера хорошим танцором и изъявила желание станцевать с ним во второй раз. "Возможно, на следующей неделе я снова станцую с ним. Я буду в Москве. Он действительно хороший танцор", – приводит слова Кнайсль Австрийское агентство печати. По словам главы МИД Австрии, кроме Путина она однажды танцевала с британским министром иностранных дел Джереми Хантом. "Но при всем уважении к британскому министру иностранных дел, Путин – лучший танцор", – отметила Кнайсль.