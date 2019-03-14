Хостел на колёсах. РЖД запускает первые плацкартные вагоны с возможностью отгородиться от всех

Первые плацкартные вагоны с «повышенным уровнем комфорта и модернизированным интерьером» начнут колесить по России уже в марте. Петербург новшество пока не затронет. Опробовать его на себе смогут пассажиры фирменных составов №19/20 Ростов-на-Дону – Москва и №11/12 Анапа – Москва.

Как сообщили в РЖД 14 марта, первый поезд отправится 18 числа, второй – на следующий день. В каждом составе будет по одному обновлённому вагону, билеты можно купить уже сейчас по той же цене, что и в обычный.

В новых вагонах остаётся старая компоновка мест, но теперь каждый желающий сможет зашториться от докучливых соседей, как в хостеле эконом-класса. Также на верхних полках предусмотрены встроенные лестницы вместо неудобной ступеньки. Помимо прочего, здесь обещаны диваны с подголовниками, личная лампочка, розетки и USB-порты для подзарядки гаджетов.

Титан с водой заменили на фильтр для очистки воды с функцией подогрева и охлаждения. Что касается туалета, то путейцы обещают, что он будет оборудован доступным гигиеническим душем и пеленальным столиком.

До конца года АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») получит 50 обновленных плацкартных вагонов, которые будут включены в составы поездов дальнего следования.

Напомним, о решении внедрить капсульные плацкартные вагоны было объявлено в октябре 2018 года. Сколько стоят вагоны со шторками и лампочками, не сообщалось.