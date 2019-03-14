Водоканал отлучили от Славянки. Суд запретил предприятию сливать в реку сточные воды

Росприроднадзор через суд добился для реки Славянки защиты от общественного выпуска Водоканала. Предприятие обещало и без такого вмешательства отказаться от сбросов в водную артерию, но не раньше осени.

Как сообщает департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по СФЗО, Дзержинский районный суд 13 марта удовлетворил иск Росприроднадзора и запретил Водоканалу использовать общесплавной выпуск «ОбщМет». Через расположенный в Усть-Славянке спуск в реку на протяжении нескольких лет попадали загрязняющие вещества, последний случай зафиксирован в октябре прошлого года. Тогда от Славянки шёл химический запах, а из воды доставали мёртвую рыбу.

«В случае вступления решения суда в законную силу предприятие должно будет прекратить использование общесплавного выпуска. А также обеспечить консервацию или ликвидацию выпуска в срок не позднее одного месяца», – уточнили в пресс-службе.

В департаменте напомнили, что в 2013 году слив через всё тот же «ОбщМет» нанёс Славянке ущерб на 18,5 млн рублей. Пытаясь оспорить его, Водоканал дошёл до Верховного суда, но вынужден был расплатиться. На предприятии объясняли, что в загрязнении реки виноваты также РЖД и колония, и заявляли, что к ноябрю 2019 года сброс переключат на канализационные сети. В Росприроднадзоре к срокам отнеслись скептически, отметив, что их уже неоднократно переносили. В феврале Водоканал не смог оспорить очередной штраф за загрязнение Славянки. Река вспенилась ещё летом, источником снова назвали выпуск «ОбщМет». В этот раз ущерб превысил 33 млн рублей.