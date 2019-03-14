Депутат-единоросс объяснил свое предложение диабетикам похудеть. Его неправильно поняли

Депутат Госдумы от Алтайского края и член комитета по охране здоровья Николай Герасименко считает, что его реплику о необходимости сброса веса для борьбы с сахарным диабетом превратно интерпретировали представили СМИ и другие народные избранники.

«Я просто предупредил депутатов, что нужно заниматься профилактикой, чтобы не допускать возникновения и развития сахарного диабета. Я знаю людей, которые сбросили по 20-30 кг и практически прекратили прием инсулина. Речь шла именно о профилактике, а не о том, что человек вылечится, похудев. Просто меня не так поняли», – уточнил Герасименко свою позицию 14 марта в комментарии ТАСС.

Он отметил, что за последние десятилетия в стране выросло число больных сахарным диабетом, что, по мнению единоросса, связано с нездоровым образом жизни и избыточным весом.

Ранее Герасименко подвергся критике за фразу на заседании Госдумы о том, что похудание эффективнее при борьбе с диабетом, чем медицинские препараты. Справедливоросс Федот Тумусов написал в своем Facebook, что был «в шоке» от реплики коллеги. «С улыбкой, с шуткой с думской трибуны было сказано, что больным диабетом просто надо худеть – и все у них будет хорошо. То есть им не нужно помогать, ничего не нужно: похудеют – и инсулин не понадобится», – рассказал Тумусов.