Порошенко отправится в Донбасс на встречу с добровольцами

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в четверг, 14 марта, совершит поездку в Донбасс. Об этом он сказал во время выступления по случаю Дня добровольца в Киеве.

«Бывшие добровольческие подразделения теперь интегрированы в ряды Вооруженных сил или Национальной гвардии. Они хорошо подготовлены, вышколены и оснащены. Сейчас лечу на фронт, чтобы посетить одно из таких подразделений», – приводит слова Порошенко пресс-служба президента.

Он также рассказал о совместной деятельности с военным альянсом НАТО.

«Недели не проходит без сообщений о получении армией нового оружия, созданного на украинских оборонных предприятиях. Мы повышаем обеспечение и повышаем денежное содержание нашего солдата и офицера. Мы активно внедряем стандарты НАТО. Очень полезно обмениваемся опытом с нашими партнерами. А сегодня уже и наши партнеры учатся на нашем боевом опыте», — добавил Порошенко.

Напомним, представители добровольческих батальонов в последние дни устраивают акции против Порошенко, обвиняя его в причастности к скандалу с хищениями средств на закупку оружия и амуниции для украинской армии, хотя президент Украины отрицает это.