Порошенко отправится в Донбасс на встречу с добровольцами
Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в четверг, 14 марта, совершит поездку в Донбасс. Об этом он сказал во время выступления по случаю Дня добровольца в Киеве.
«Бывшие добровольческие подразделения теперь интегрированы в ряды Вооруженных сил или Национальной гвардии. Они хорошо подготовлены, вышколены и оснащены. Сейчас лечу на фронт, чтобы посетить одно из таких подразделений», – приводит слова Порошенко пресс-служба президента.
Он также рассказал о совместной деятельности с военным альянсом НАТО.
«Недели не проходит без сообщений о получении армией нового оружия, созданного на украинских оборонных предприятиях. Мы повышаем обеспечение и повышаем денежное содержание нашего солдата и офицера. Мы активно внедряем стандарты НАТО. Очень полезно обмениваемся опытом с нашими партнерами. А сегодня уже и наши партнеры учатся на нашем боевом опыте», — добавил Порошенко.
Напомним, представители добровольческих батальонов в последние дни устраивают акции против Порошенко, обвиняя его в причастности к скандалу с хищениями средств на закупку оружия и амуниции для украинской армии, хотя президент Украины отрицает это.
Справка:
Напомним, 25 февраля команда журналистских расследований Bihus.Info (программа "Наши деньги") представила фильм, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам. Как утверждается в расследовании, с 2016 года ряд чиновников продавали оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Запчасти завозились со складов украинских воинских частей, а часть якобы и с территории России. Сумма сделок составила 250 млн гривен (около $9,3 млн).