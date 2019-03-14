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Происшествия
14.03.2019 12:22
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Екатеринбурженка на «Матизе» избила женщину с коляской и прокатила на капоте за «ведро»

В Екатеринбурге дорожный конфликт закончился дракой и поездкой на капоте. Повздорили две женщины: мать с коляской и автомобилистка на Daewoo Matiz.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

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Как сообщает портал E1.RU, сам инцидент произошел еще 19 февраля. Молодая мать шла с коляской по проезжей части возле парковки у дома 39 на улице Щербакова: тротуары, по ее словам, были засыпаны снегом, и колеса коляски вязли, поэтому она пошла по проезду к парковке. В этот момент в проезд свернул красный Daewoo Matiz. Женщина-водитель объехала мать с коляской, но все равно задела их задней дверью машины.

«Ширины дороги было достаточно, чтобы проехать даже «Газели». Но она выбрала неправильную траекторию и наехала на коляску и на меня», – рассказала изданию потерпевшая Дарья.

Возмущенная мать хлопнула рукой по стеклу «Матиза». Автомобилистка Елена на это выскочила из машины и бросилась на нее с кулаками. По ее словам, та не просто ударила по стеклу, а еще оскорбила ее саму и назвала ее автомобиль ведром.

«Я, сидя за рулем, слышала оскорбления. Ну и плохое настроение еще [сыграло свою роль]», – пояснила она.

«Она метила мне в голову, по ногам. Все, что мне оставалось – это закрываться, – рассказала Дарья. – У меня сложилось впечатление, что так бьют боксеры. Например, одним из ударов Шулятикова поставила мне большой синяк под глазом. И все это сопровождалось бранью. Я растерялась, потому что не ожидала такого от девушки, к тому же я в жизни ни с кем не дралась».

Драку попытались разнять прохожие, но безуспешно. Затем автомобилистка вернулась в машину, а потерпевшая решила сфотографировать машину обидчицы. Но когда она встала перед авто, Елена нажала на газ и, уронив ее на капот, прокатила по  парковке, пока один из очевидцев не догнал «Дэу» и не стал стучать по стеклу.

После этого, по словам Дарьи, Елена развернулась и уехала, вернувшись только минут через 40. Полиция оформила произошедшее как ДТП. Дарья в результате получила сотрясение головного мозга и многочисленные синяки и теперь наблюдается у невролога. Она написала заявление в участковый пункт полиции и прокуратуру и намерена довести дело до суда. В полиции изданию сообщили, что по факту произошедшего организована проверка: «пострадавшая пройдет судебно-медицинскую экспертизу для установления тяжести причиненного вреда здоровью».

Видео: YouTube/E1.RU – резервный канал

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