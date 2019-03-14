«Это не я. У меня всё украли». Водочный магнат Сабадаш из колонии рассказал о выигранном в суде миллиарде

Авторитетный предприниматель Александр Сабадаш, отбывающий срок за покушение на мошенничество, прокомментировал по официальной связи из колонии в Курской области новость о том, что его компания отсудила более миллиарда рублей у фирмы-акционера ЛОЭСК. Она принадлежит сыну экс-губернатора Ленобласти Валерия Сердюкова. Сабадаш рассказал, что акции его предприятий украдены, и сразу после освобождения он займётся их возвратом, а своим оппонентам заочно передал привет.

Александр Сабадаш рассказал, что деньги его компания отсудила у компании «Росток». Это произошло 13 марта около пяти часов вечера в процессе подготовки материала о том, что 7 февраля Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области решил взыскать с ООО «Росток» 1,35 млрд рублей в пользу ООО «Управление-К» по факту невозврата предоплаты по предварительному договору о покупке второй по величине электросетевой компании региона – ЛОЭСК.

Половина долей в «Управлении-К» принадлежит Сабадашу. Сегодня компания в стадии ликвидации, а тяжба началась несколько лет назад. Отметим, что половина «Ростока» принадлежит Вадиму Сердюкову, сыну бывшего губернатора Ленобласти Валерия Сердюкова.

В разговоре с 47news по официальной связи из колонии в Курской области Сабадаш сообщил, что компания «Управление-К» действовала не в его интересах. Ещё одним тезисом миллиардера стало то, что акции его крупнейших предприятий похищены, а сами компании намеренно подведены к банкротству.

«Я не знаю, что у меня осталось. Нет такого понимания потому, что в моих интересах точно никто не действует», – считает Сабадаш.

На вопрос, собирается ли он после освобождения пытаться вернуть своё имущество, предприниматель ответил более чем утвердительно.

«Ну, это же все знают, что буду драться. Что касается продажи моих компаний, то на нормальном рынке это никто не приобретёт. Добросовестных покупателей не будет. Покупать будут те, кто занимался банкротством. Соответственно, по договорённости решались вопросы с акциями. Передаю им привет», – сказал.

Полную версию разговора с Александром Сабадашем читайте на 47news.

11 апреля пройдут торги по продаже «Выборгской лесопромышленной корпорации» со стартовой ценой 4,28 млрд рублей и «Всеволожской промышленной корпорации» за 2,83 млрд. Срок заключения Сабадаша истекает через полтора года. Он осуждён на восемь с половиной лет за попытку хищения 1,8 млрд рублей через возмещение НДС. О масштабе личности 47news говорил здесь.