Гуайдо: Венесуэльская оппозиция рассматривает «все варианты» свержения Мадуро

Провозгласивший себя главой Венесуэлы председатель Национальной ассамблеи республики Хуан Гуайдо считает, что оппозиция «перепробовала все», поэтому сейчас можно говорить о любых вариантах разрешения кризиса.

«Мы все перепробовали в Венесуэле. В буквальном смысле. <...> Я считаю, что должен ответственно говорить обо всех вариантах для достижения прекращения узурпации [президента Николаса Мадуро]», – цитирует 14 марта заявление Гуайдо газета El Pais.

По его словам, военное вмешательство других стран до сих пор остается «спорным вопросом», пока в стране действует исполняющее обязанности правительство, которым он считает оппозицию. Гуайдо также отметил, что военные страны сейчас все чаще стали переходить на сторону оппозиции.

Он также подчеркнул, что в Конституции страны есть статья 187.11, которая разрешает вмешательство на территории латиноамериканской республики.

Ранее Гуайдо заявлял о нежелательности военного вмешательства иностранных государств в дела его страны, но не исключил отправки американских военных. США, как сообщают СМИ, готовы к жестким мерам. Ранее помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона сфотографировали с блокнотом, где написано «пять тысяч солдат в Колумбию». Европейский союз выступил категорически против военного вмешательства.