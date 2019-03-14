Социологи: Порошенко может потерять третье место в рейтингах, уступив его Бойко

Уровень поддержки действующего президента Украины Петра Порошенко за две с небольшим недели до выборов главы государства вновь стал снижаться, в то время как популярность других кандидатов растет. Так, позиция кандидата в президенты от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко в предвыборных рейтингах почти сравнялась с позицией Порошенко. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром социальных исследований "София".

По данным социологов, если бы на момент опроса проходили президентские выборы, то за выдвиженца партии "Слуга народа" Владимира Зеленского проголосовали бы 23,1% избирателей, за главу партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 14,0%, Петра Порошенко готовы поддержать 12,4%, а Юрия Бойко – 12,0%.

Все остальные кандидаты, включая лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, которого поддерживают 7,4% отпрошенных, набирают менее 10% голосов.

Опрос был проведен во всех областях Украины (на подконтрольной территории) с 4 по 11 марта. Всего было опрошено 2014 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Метод опроса – индивидуальное интервью ("с глазу на глаз") по месту жительства респондента (на дому). Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. На высший пост в государстве претендуют 39 кандидатов в президенты.