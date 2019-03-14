В RIVIERE NOIRE начались продажи коммерции высокого класса

ПАО «Группа ЛСР»

«Группа ЛСР» вывела в продажу встроенные коммерческие помещения в проекте бизнес-класса RIVIERE NOIRE, который возводится на границе Петроградского и Приморского районов Санкт-Петербурга.

На сегодняшний день покупателям доступно 16 вариантов коммерческой недвижимости в корпусе №1. Общая площадь выведенной в продажу коммерции составляет чуть более 1,6 тыс. кв. м, площадь каждого по отдельности помещения варьируется от 74 до 136 кв. м. При этом есть возможность объединения площадей до 500 кв. м, а свободная планировка позволит создать любые вариации дизайна для будущего арендатора.

Коммерция располагается на первом этаже жилого дома и может быть использована для размещения магазинов, офисов, аптек, кафе, салонов красоты и других объектов сферы торговли и услуг. Стоимость квадратного метра варьируется в зависимости от каждого конкретного помещения и его площади. Предусмотрена возможность как единовременной оплаты, так и рассрочки от застройщика.

Всего в составе RIVIERE NOIRE три монолитных жилых здания. Дом №1 расположен на пересечении набережной Черной речки и Красногвардейского переулка. Дом №2 на Красногвардейском переулке, а в глубине квартала неподалеку от парковой зоны и памятника архитектуры классицизма Дачи Головина появится дом №3.

Прилегающая территория к моменту сдачи комплекса будет благоустроена и озеленена. Здесь появятся прогулочные пешеходные зоны, места отдыха и детские площадки. В проекте предусмотрены современные системы безопасности, характерные для бизнес-класса. Входы в подъезды оборудуются системами видеодомофонной связи. По периметру комплекса предусмотрена система круглосуточного охранного видеонаблюдения. Территория внутреннего двора закрыта от машин. Въезды и калитки – с электронными системами доступа.

Местоположение комплекса позволяет одновременно быстро оказаться как в центре города, так и через ЗСД легко выехать в зеленый Курортный район, к побережью Финского залива. Хорошую транспортную доступность обеспечивают Выборгский и Кантемировский мосты, Аптекарская набережная. В 15 минутах пешей прогулки расположены станции метро «Черная речка» и «Лесная».

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

ЖК "Riviere Noire" - застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://lsr-spb.ru