Легковушка уронила автобус в Подмосковье, пострадали 13 человек

В Сергиево-Посадском районе Московской области утром 14 марта пассажирский автобус опрокинулся в результате столкновения с легковой машиной. Пострадавшие пассажиры в основном отделались лёгкими травмами.

Фото из группы «Сергиев Посад Life» / vk.com/sergiev_posad

Как сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу областного министерства здравоохранения, пострадали 13 человек, из них трое в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в Сергиево-Посадскую центральную районную больницу. Остальные десять человек, получившие лёгкие травмы и ушибы, после осмотра врачами отпущены по домам на амбулаторное лечение.

ДТП произошло в посёлке Лоза на 168-м километре трассы А-107 «Московское малое кольцо». К ликвидации последствий аварии привлекали 19 человек и семь единиц техники.

В группе «Сергиев Посад Life» «ВКонтакте» отмечают, что светофор на месте аварии не работает уже около недели.