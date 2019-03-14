Администрация района: К обрушению подвальных перекрытий на Большом могла привести незаконная стяжка

Несогласованная стяжка обнаружена специалистами на месте провала в магазине Spar в Петербурге. Об этом корреспонденту «Фонтанки» 14 марта сообщили в администрации Петроградского района.

Толщина самовольной стяжки (песко-цементного слоя) составляет 10 сантиметров. Стал ли ремонт причиной обрушения пола в прикассовой зоне, предстоит выяснить специалистам. Управляющая компания уже заказывает экспертизу.

В пресс-службе администрации Петроградского района также отметили, что осмотр здания установил ещё и незначительный прогиб перекрытия в соседнем подъезде. Несущие конструкции при этом не повреждены. Жилкомсервис №1 в данный момент занимается укреплением подвальных перекрытий по всему периметру, чтобы ЧП не повторилось.

Напомним, минувшей ночью в круглосуточном магазине Spar, что расположен на первом этаже дома №69 по Большому проспекту, провалился пол в прикассовой зоне. В результате одна из сотрудниц торговой точки, женщина 1980 года рождения, получила травму головы. По сообщениям читателя «Фонтанки», перед обрушением были слышны звуки, похожие на удары кувалдой.

Ранее в администрации сообщали, что жильцы дома в прошлом году писали письма в прокуратуру и районную администрацию с требованием проверить законность перепланировок.