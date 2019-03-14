Глава Минфина анонсировал отмену репатриации валютной выручки с 2020 года

Правительство РФ договорилось с Банком России об отмене репатриации валютной выручки в рублях уже с 2020 года. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на съезде РСПП 14 марта.

"Мы договорились с Центральным банком о том, что в отношении репатриации валютной выручки в валюте Российской Федерации мы готовы будем отменить репатриацию... уже начиная с 2020 года", – сказал он.

При этом первый вице-премьер отметил, что для компаний, которые занимаются экспортом сырьевой продукции, правительство готово отменять репатриацию выручки в рублях постепенно до 2024 года, пишет ТАСС. "По сырьевым компаниям... готовы отменять постепенно эту выручку (репатриацию) в валюте Российской Федерации до 2024 года. Каждый год увеличивается доля нерепатриируемой выручки в рублях", – отметил Силуанов.

По его словам, для остальных участников внешнеэкономической деятельности правительство будет вводить послабления и снижение санкций за отдельные нарушения валютного законодательства. "За несвоевременное поступление валютной выручки готовы продлить период и понизить санкции", – сообщил он.