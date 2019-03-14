Расписание «Аллегро» в июне немного изменится из-за ремонтных работ

График движения скоростного поезда «Аллегро» между Санкт-Петербургом и Хельсинки с 10 по 20 июня 2019 года сдвинется в связи с ремонтными работами на железной дороге на территории России, сообщает 14 марта пресс-служба РЖД.

Речь идёт о модернизации на перегоне Гаврилово – Верхнечеркасово (примерно 50 км до границы). Все поезда из Санкт-Петербурга (№781, 783, 785, 787) будут отправляться на 5 минут раньше. Время прибытия в Хельсинки останется прежним.

В феврале 2019 года пассажиропоток «Аллегро» вырос в сравнении с аналогичным месяцем 2018-го на 25%, до 33,6 тыс. пассажиров (+25,3 % к февралю 2018 года). В целом за два месяца на этом поезде путешествовала почти 71 тыс. человек. Всего с момента запуска международного скоростного сообщения между Петербургом и Хельсинки (с 12 декабря 2010 года) «Аллегро» перевез около 3,4 млн человек.