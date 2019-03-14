Школьницу из Швеции выдвинули на Нобелевскую премию мира за борьбу с глобальным потеплением

Шведские политики решили, что в этом году представителем страны на премии станет 16-летняя Грета Тунберг, которая прославилась серией демонстраций за соблюдение Парижского договора по сокращению вредных выбросов.

Юная активистка с лета 2018 года раз в неделю выходит к зданию парламента королевства с плакатами против глобального потепления. Об этом 14 марта сообщает издание Aftonbladet.

Тунберг стала известной далеко за пределами страны. Так, ее приглашали выступить на климатической конференции ООН в Польше осенью прошлого года и Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе. Сообщается, что ее активизм вдохновил других молодых людей отстаивать свои права в области экологии.

Тунберг заявила журналистам, что достойна быть выдвинутой на премию мира. «Это невообразимо и немного странно», – отметила школьница.

В этом году 300 человек номинированы на Нобелевскую премию мира, среди которых президент США Дональд Трамп. Ранее премьер-министр Пакистана Имран Хан отказался от своего выдвижения из-за разгоревшегося с новой силой кашмирского кризиса.

В 2018-м Нобелевский комитет присудил премию мира врачу из ДРК Денису Муквеге и иракской правозащитнице Наде Мурад Басе Таха за «усилия, направленные на прекращение сексуального насилия как орудия войны и вооруженных конфликтов».