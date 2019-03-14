Идеолога «декоммунизации» Украины СК хочет привлечь по уголовной статье о реабилитации нацизма

Российский СК возбудил уголовное дело в отношении председателя Украинского института национальной памяти. Историка Владимира Вятровича подозревают в реабилитации нацизма (ч. 2 ст. 354.1 УК РФ).

Следком в релизе от 14 марта заявляет: публицист и историк, возглавляя Институт национальной памяти с 2014 года, постоянно отрицает факты, установленные приговором Международного военного трибунала после окончания Второй мировой войны. Речь, в частности, идет о принадлежности украинских националистов времен Великой Отечественной войны к войскам СС и их участии в военных преступлениях против мирного населения.

«Отрицание установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге фактов и, как следствие, итогов Второй мировой войны, как и героизация нацистских преступников, не могут остаться без должного внимания. Действия такого рода, тем более со стороны представителей народа, чьи предки погибали от рук фашистов, вызывают недоумение, и лица, совершающие подобные преступления, должны понести законное наказание», – заявляет Следственный комитет.

«Суворов — на выход. Деколонизация на марше», — так комментировал снос памятника полководцу в Киеве Вятрович в январе текущего года.

Он также выступал за идею обустроить в Киеве специальное кладбище для похороненных за границей украинских националистов.